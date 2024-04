Nemmeno il tempo di rallegrarsi per la vittoria sulla Salernitana che sulla Lazio arriva un'inaspettata e clamorosa doccia gelata. Arrivato ai microfoni di DAZN nel dopopartita, il centrocampista spagnolo Luis Alberto ha fatto un annuncio fragoroso sul suo futuro: "So che questa è l’ultima mia stagione qui, io non ne farò più parte. Non voglio prendere più un euro dalla Lazio, ho già chiesto la rescissione del contratto. I prossimi quattro anni li lascio ad altri. Giusto così, farmi da parte da questo club mi ha dato tanto. È arrivato il momento di farmi da parte e lasciare i miei stipendi ad altri".