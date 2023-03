Battibecco Mourinho-Lotito al termine del derby di Roma vinto dalla squadra di Maurizio Sarri e finito tra le polemiche sulle quali è tornato il presidente dei laziali che a Radio 1 precisa: "Con Mourinho non ci siamo dati nessuna mano perché io non ho discusso con nessuno, è un problema di ruoli che vanno rispettati. La partita era Lazio-Roma, Roma era ospitata. È come se lei a casa sua arriva un ospite e si comporta in una certa maniera. Nella vita ognuno ha i propri comportamenti e azioni. Io sono all'insegna del rispetto. Io non ho preferito parole, sono stato presente soltanto mentre c'era un parapiglia. Una cosa non mi è stata gradita, che un giocatore della Roma stesse completamente nudo nel corridoio. Mentre passavo per andare via, ho visto un battibecco con un mio giocatore vestito. Mi sono fermato per vedere cosa stesse accadendo e Mourinho mi ha detto: 'Che guardi?'. Ho pensato che non avesse capito chi fossi.