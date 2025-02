Dure le parole espresse ieri sera da Gian Piero Gasperini in conferenza stampa a margine del ko contro il Bruges, valso l'addio alla Champions League, nei confronti di Ademola Lookman, reo di aver sbagliato un rigore che "non avrebbe dovuto calciare", come ammette lo stesso Gasp che ha incalzato il pallone d'oro d'Africa definendolo "uno dei peggiori rigoristi che abbia mai visto. I rigoristi erano De Ketelaere e Retegui, però evidentemente era euforico e c’è stato questo episodio. Potevamo sbagliarlo anche con qualcun altro, però non è stato un bel gesto". Parole che non sono piaciute all'attaccante dell'Atalanta, reduce da una lesione di primo grado all'inserzione distale del legamento collaterale laterale del ginocchio destro, che ha replicato al tecnico della Dea con una lettera social che farà parecchio discutere.

"Mi rattrista dover scrivere questa dichiarazione in un giorno come questo, soprattutto per quello che abbiamo realizzato insieme come squadra e come città" si legge nell'incipit dello sfogo del nigeriano che poi non si nasconde nell'esprimere il dispiacere sorto dopo le parole del Gasp: "Essere definiti nel modo in cui sono stato definito non solo ferisce, ma mi sembra anche profondamente irrispettoso, non da ultimo per l'immenso duro lavoro e impegno che ho sempre messo ogni giorno per aiutare a portare il successo a questo club e agli incredibili tifosi di Bergamo. In verità, ho affrontato molti momenti difficili durante il mio periodo qui, la maggior parte dei quali non ho mai parlato, secondo me la squadra deve sempre essere protetta e deve venire prima. Questo rende ciò che è successo ieri sera ancora più doloroso", ha detto mettendo poi nero su bianco le emozioni post-sconfitta. "Insieme ai nostri incredibili tifosi, anche noi come squadra stiamo soffrendo per il risultato di ieri sera. Durante la partita il rigorista designato mi ha ordinato di tirare il rigore; e quindi, per sostenere la squadra, mi sono assunto la responsabilità di farlo in quel momento. La vita è fatta di sfide e di trasformare il dolore in potere, cosa che continuerò a fare".