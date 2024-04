Un colpo di coda arrivato nella coda del match: Gustavo Pierotti disturba Sebastian Walukiewicz rubandogli il pallone e mette in mezzo per Nicola Sansone che indisturbato mette alle spalle di Elia Caprile. Siamo al minuto 89 e il Lecce trova così la stoccata vincente che stende l'Empoli, che protesta per un presunto fallo nell'azione del gol, e permette alla formazione di Luca Gotti di portarsi a più sei sulla zona calda della classifica.

Vittoria pesantissima, giunta al termine di una sfida che ha visto un primo tempo coi due portieri Caprile e Vladimiro Falcone sugli scudi e una ripresa più compassata fino al blitz vincente di Sansone che consegna un pezzo di salvezza ai salentini. Empoli che rimane a quota 28.