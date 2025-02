L'impresa compiuta ieri sera dalla Fiorentina contro l'Inter, un 3-0 inimmaginabile alla vigilia, obbliga agli straordinari le squadre che si stanno contendendo un posto per la prossima edizione della Champions League. Compresa la Lazio, ora appaiata proprio ai gigliati in classifica. "Sappiamo che ci aspetta una partita molto importante, soprattutto dopo la vittoria della Fiorentina contro l'Inter. Ci teniamo a vincere davanti ai nostri tifosi e stiamo preparando la partita contro il Monza nel migliore dei modi", le parole rilasciate da Nicolò Rovella nell'intervista rilasciata per il Matchday Programme di Lazio-Monza.