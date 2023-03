Non riesce alla Lazio l'operazione sorpasso nei confronti dell'Inter: i biancocelesti non vanno oltre lo 0-0 al Dall'Ara contro il Bologna nel terzo match di questo sabato di Serie A. Si può parlare di occasione sprecata anche per la squadra di Thiago Motta per avvicinarsi ulteriormente alla zona Europa, al termine di un match che cresce di intensità e di vivacità specie dopo la prima mezz'ora, quando Duncan Ferguson centra una traversa e Lukasz Skorupski dice no per due volte a Luis Alberto e Felipe Anderson. Nella ripresa il Bologna ci prova di più ma manca di lucidità, così come la Lazio nell'assalto finale.