Angelo Fabiani, direttore sportivo della Lazio, fa il punto sulla prima parte di stagione dei biancocelesti ai microfoni dei canali ufficiali del club capitolino. Durante la sua analisi, il dirigente ricorda che la squadra di Baroni risulterebbe quarta in classifica al giro di boa del campionato se la Fiorentina non dovesse vincere il recupero contro l'Inter: "Manca una partita da recuperare tra Fiorentina e Inter, se la Fiorentina non facesse risultato pieno questa squadra chiuderebbe il girone d’andata al quarto posto - dice in un passaggio della lunga intervista -. Si può sempre migliorare, ma se si sbaglia qualcosa è un attimo andare a peggiorare".