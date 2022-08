Triplice fischio su tutti i campi di Serie A partiti alle 18.30: una sola vittoria e due pareggi è il risultato complessivo del primo turno calcistico di oggi. A vincere è solo l’ Udinese che batte1-0 la Fiorentina grazie alla rete di Beto, arrivata al 17esimo, rete alla quale avevano replicato i padroni di casa ma il VAR dice di no e annulla il doppio vantaggio per off-side. Finisce 1-0 dunque alla Dacia Arena, con la squadra di Italiano che si ferma a cinque punti dopo due pari e una vittoria.

Pareggio per 1-1 tra Empoli e Verona, con gli ospiti che riacciuffano il risultato dopo il vantaggio firmato da Baldanzi al 26esimo. Al 69esimo infatti Kallon trova il pallone giusto e spara un pallone verso la porta sul quale nulla può Vicario.

Lazio gelata in extremis al Ferraris, dove la Sampdoria, sotto di 1-0 per quasi tutto il corso della gara grazie alla rete di Immobile che al 21esimo aveva portato in vantaggio i laziali, riprende il risultato con Gabbiadini al 91esimo e si rifà del brutto risultato di Salerno.La squadra di Sarri non riesce a dare continuità alla vittoria sull'Inter di venerdì.