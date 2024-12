"Dopo la partita contro l'Inter la squadra era un po' triste", ha ammesso l'attaccante della Lazio Taty Castellanos a DAZN dopo la vittoria per 2-1 in casa del Lecce, dove la squadra di Baroni è tornata alla vittoria dopo il pesante ko con i campioni d'Italia. "Ma l'importante è che siamo rimasti uniti con la nostra gente. Abbiamo lavorato bene per preparare questa partita e l'abbiamo vinta" ha chiosato l'argentino che poi in conferenza stampa spiega meglio l'umore della squadra.

In conferenza, l'attaccante ha aggiunto:

"Venivamo da una settimana complicata dopo l'Inter, ma la squadra stava bene. Sapevamo che sarebbe stata una partita complicata su un campo difficile. Abbiamo giocato bene nel primo tempo, dopo il pari abbiamo abbassato un po' la testa ma alla fine siamo riusciti a vincere. Siamo una squadra difficile da affrontare".