La Juventus vince e convince anche nella seconda uscita ufficiale dell'era Thiago Motta. I bianconeri replicano il 3-0 rifilato al Como all'esordio anche sul campo del Verona, riportato sulla terra dopo il successo largo ottenuto a spese del Napoli. Mattatore di serata è Dusan Vlahovic, che apre e chiude il punteggio con un gol su azione e uno su rigore. In mezzo la gioia personale per Nicolò Savona, all'esordio dal 1'. Con questi tre punti, la Vecchia Signora si porta da sola al comando della classifica, a +2 sul gruppo di cinque squadre in cui compare anche l'Inter.