Lo Stadio Zini è pronto ad aprire le proprie porte domani sera per la prima gara casalinga della Cremonese, contro il Torino, in questa Serie A 2022/23. "In soli tre mesi - si legge nella nota ufficiale del club lombardo - il tempio grigiorosso è stato oggetto di un importantissimo restyling per adeguare le strutture al livello richiesto dalla Serie A. Merito degli sforzi del Cavalier Arvedi, che da subito si è prodigato per far sì che nessuna gara casalinga di questo campionato venisse giocata in campo neutro. Merito anche del lavoro certosino del geometra Riccardo Musi e dei suoi collaboratori Pierluca Zanotti e Piergiorgio Pozzi: con tutte le aziende che, negli ultimi tre mesi, non hanno risparmiato sforzi, sono riusciti a rendere il nostro impianto un vero e proprio gioiellino. Doveroso dunque ringraziare tutti i protagonisti di questa piccola grande impresa: sabato 27 agosto si torna a casa, nel nostro stadio. Non vediamo l’ora".