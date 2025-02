Sonante vittoria dell'Udinese di Kosta Runjaic che maltratta l'Empoli alla Bluenergy Arena: finisce 3-0 la partita a favore dei friulani, in un match dove il grande protagonista è Jurgen Ekkelenkamp, autore di una doppietta con una rete per tempo. La prima rete arriva al minuto 19 con una zampata a correggere in porta un tiro dalla distanza di Arthur Atta, il bis viene offerto al 65esimo con un tap-in vincente dopo respinta dell'ex Marco Silvestri sulla conclusione di Lorenzo Lucca. Nel finale, arriva il 3-0 firmato da Florian Thauvin con un bel colpo di testa. Udinese ora a quota 33, Empoli che scivola pericolosamente nella zona bollente della classifica.

Pareggio senza reti all'U-Power Stadium tra Monza e Lecce: la traversa colpita da Þórir Jóhann Helgason dopo tre minuti fa presagire una gara spettacolare, invece nel primo tempo domina la paura mentre la ripresa è leggermente più vivace ma senza troppi spunti degni di cronaca. Il Monza interrompe la striscia di quattro sconfitte consecutive ma rimane malinconicamente all'ultimo posto in classifica a quota 14, Lecce che sale a quota 25. In casa Monza, questa volta rimane in panchina Tomas Palacios, mentre il nuovo arrivato Keita Baldé ha avuto spazio negli ultimi dieci minuti.