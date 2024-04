La sconfitta in volata contro l'Hellas Verona costa la panchina a Gabriele Cioffi, tecnico dell'Udinese. Secondo Sky Sport, infatti, il club friulano ha deciso di esonerare il tecnico che ad ottobre aveva preso il posto di Andrea Sottil. L'Udinese, che inizialmente sembrava propensa a chiamare Edy Reja, ha virato su Fabio Cannavaro, che domani sarà in Friuli per firmare il contratto e guidare le Zebrette nella corsa salvezza.

Cannavaro, che avrà nel suo staff Giampiero Pinzi e il fratello Paolo, debutterà nella prosecuzione del match contro la Roma di giovedì, al cospetto del suo ex compagno di Nazionale Daniele De Rossi.