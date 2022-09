È l'Atalanta la nuova capolista della Serie A. I nerazzurri piegano il Monza 2-0 in trasferta con la rete di Hojlund e l'autogol di Marlon e salgono al primo posto in classifica a quota 13 punti, mentre i brianzoli restano ultimi a zero.

Importante successo interno anche per la Salernitana: dopo il vantaggio dell'Empoli firmato Satriano, i padroni di casa ribaldano il match dell'Arechi con Mazzocchi e Dia. A poco meno di 10' dalla fine è però Lammers a pareggiare i conti con un destro deviato ma vincente e decisivo per il 2-2 finale.