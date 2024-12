Il tecnico della Juventus Thiago Motta ha parlato così ai microfoni di Sportmediaset dopo la netta vittoria dei bianconeri in Coppa Italia contro il Cagliari: "Abbiamo fatto una buona prestazione - ha esordito parlando della contestazione al termine di Juve-Venezia ai danni di Dusan Vlahovic -, il pubblico è sempre con noi. Delle volte hanno la liberta di esprimere le loro emozioni, abbiamo bisogno di loro. Dobbiamo giocare partita per partita e lavorare al massimo.

Delle volte siamo capaci di avere il risultato positivo e delle volte no, anche se non abbiamo perso. Abbiamo il livello per fare delle prestazioni, soprattutto quando tornano giocatori come Nico Gonzalez. Insieme agli altri che stanno giocando sempre, aiuteranno ad alzare il livello", ha concluso.