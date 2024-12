Giornata di esami in casa Juventus, dove in mattinata Teun Koopmeiners ha svolto i controlli al J Medical in seguito al problema all'adduttore accusato durante il match di ieri contro il Monza. Gli esami, informa Sky Sport, hanno escluso lesioni per il centrocampista. Da capire se l'olandese potrà tornare a disposizione di Motta per la sfida con la Fiorentina del 29 dicembre.