La Juventus non recupera Dusan Vlahovic per la trasferta di Lecce. A confermarlo ci pensa Thiago Motta nella classica conferenza stampa della vigilia: "Dusan non è disponibile. Che sia lui o un altro, tutti sono interessati e hanno voglia di giocare, di fare quello che amano fare. In questo momento Dusan come tanti altri non sono disponibili. Gli infortuni sono un problema generale? Tutte le squadre li hanno, ma come ho detto la mia opinione è che le cose non cambieranno. Io sono solo concentrato su chi è disponibile oggi aspettando il recupero nel più breve tempo possibile degli infortunati".