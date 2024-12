La Juve ritrova i tre punti e lo fa sul campo del Monza, pur soffrendo nell'arco dei 94' disputati. Thiago Motta, tecnico dei bianconeri, ha parlato a Dazn nel post-partita: "Nico e McKennie danno grandissima disponibilità anche nel giocare in ruoli diversi, lo fanno perfettamente perché sono giocatori di alto livello e con l'atteggiamento giusto. Per un allenatore è un piacere lavorare con giocatori così".

Sarà un mese intenso, si potrebbero fare già i primi conti?

"I conti per me si faranno alla fine della stagione, dobbiamo andare in campo per fare sempre la nostra partita al massimo".