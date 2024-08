Manuel Locatelli, centrocampista della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il 2-2 in amichevole contro il Brest: "Peccato che abbiamo per il gol preso all'ultimo però alla fine credo che abbiamo fatto una buona partita"

Le tue sensazioni sul nuovo staff, questa sembra una stagione che riparte da zero.

"Si è chiaro che hanno portato molto entusiasmo, poi sono persone molto sincere e dirette. E questo sicuramente è una cosa importante perché bisogna avere le idee chiare e credo che ci sono margini per fare un ottimo lavoro".

È giusto avere pazienza o la Juventus parte per vincere?

"Il motto è sempre quello, poi bisogna essere onesti in tutto. Noi lavoriamo per vincere e ogni giorno ci alleniamo per vincere, ma bisogna fare un passo alla volta senza parlare troppo di vittorie o altro, bisogna lavorare umilmente tutti i giorni. Poi si vedranno i risultati".

La delusione per l'Europeo è passata?

"È chiaro che ho subito una delusione enorme, ma quelle sono tutte energie negative che lascio stare. Io mi concentro sul presente, focalizzo tutto sul lavoro e penso a quello tutti i giorni".