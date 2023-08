Intervistato da DAZN, il vice allenatore della Juventus Marco Landucci commenta così il match pareggiato per 1-1 contro il Bologna: "Abbiamo detto alla squadra che abbiamo fatto un ottimo secondo tempo, nel primo forse abbiamo risentito della prima partita in casa e volevamo spaccare il modo - ha esordito -. Peccato per il gol di Dusan annullato, la cosa positiva è che nel secondo tempo ci siamo sciolti e abbiamo fatto molto meglio. Abbiamo rischiato perché abbiamo cercato di vincerla, abbiamo messo un attaccante in più però a volte va bene altre no. E' un buon punto, siamo contenti della squadra e stiamo facendo anche tanti carichi di lavoro. Nel secondo tempo la gamba andava meglio che nel primo. Pogba è entrato bene".

Sul rigore reclamato dal Bologna: "Io faccio come Thiago Motta, non commento. C'è un arbitro che decide, accettiamo le decisioni dell'arbitro. Vlahovic? Questa settimana è stato meglio fisicamente, lo sto vedendo crescere fisicamente e mentalmente".