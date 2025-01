Teun Koopmeiners si è concesso ai microfoni di DAZN al termine di Juventus-Torino, match che è terminato con il risultato di 1-1. L'olandese è sceso in campo con la fascia da capitano.

"Abbiamo controllato la partita, abbiamo fatto un gran gol con Yildiz e non è possibile prendere il pareggio allo scadere del primo tempo. Dobbiamo prenderci le responsabilità. Io compreso, devo fare meglio - le sue parole -. Ci sono tante cose che facciamo bene, ma non le facciamo per tutti i 90 minuti. Abbiamo tanto da imparare, la qualità c'è, tutti possiamo giocare in questa squadra".