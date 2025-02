Al minuto quattro della partita dell'Allianz Stadium, sotto i piedi della Juventus e di Thiago Motta si apre un autentico baratro: l'ex Mattia De Sciglio trova un colpo di testa da calcio d'angolo che beffa il portiere bianconero Michele Di Gregorio e regala il vantaggio all'Empoli, una rete attesa per tantissimo tempo e arrivata senza poter esultare in rispetto dei suoi ex tifosi. La situazione rischia di precipitare quando lo stesso Di Gregorio atterra Youssuf Maleh in area e l'arbitro Luca Zufferli assegna calcio di rigore, poi tolto dopo on field review per un precedente fallo di mano ad inizio azione.

La situazione sembra prendere una bruttissima piega per la Juve, che però riordina le idee, chiude all'angolo progressivamente gli avversari e alla fine straripa, riuscendo a chiudere il match sul 4-1: una doppietta di Randal Kolo Muani, tre gol nelle prime due partite con la sua nuova squadra, nel giro di appena tre minuti, ribalta le sorti del match; nel finale, Dusan Vlahovic prima e Francisco Conceiçao poi, sempre a strettissimo giro di posta, arrotondano ulteriormente il risultato fino al 4-1 finale che vale una bella boccata di ossigeno per Motta e il suo gruppo dopo le sconfitte con Napoli e Benfica.