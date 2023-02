Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Fiorentina, Massimiliano Allegri ha avuto modo di tornare sulla sentenza di penalizzazione di meno 15 punti, applaudendo la risposta in campo della sua squadra: "I ragazzi sono stati molto bravi, come in tutte le cose c'è un momento di adattamento. Dopo la sconfitta di Napoli ci è arrivata questa mazzata addosso e poi abbiamo reagito con l'Atalanta. È umano, altrimenti ci raccontiamo delle non verità.