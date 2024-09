Thiago Motta sposta tutta la pressione sull'avversario, alla vigilia dello scontro diretto che domani sera metterà di fronte la sua Juve al Napoli all'Allianz Stadium: "Chi lo sa se sia un vantaggio o meno non giocare le Coppe? Sappiamo che questo è il calendario, noi affrontiamo una partita alla volta - ha spiegato il tecnico dei bianconeri in conferenza stampa -. Il Napoli è una buona squadra, costruita per puntare allo scudetto. Poco tempo fa hanno vinto un titolo, esprimendo un calcio riconosciuto a livello mondiale. Noi dobbiamo avere l'ambizione sana di migliorare sempre, domani vogliamo fare una grande prestazione".