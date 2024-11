Scivolata al sesto posto in classifica, complice due pareggi di fila con Inter e Parma, la Juventus non ha smesso di pensare in grande. Almeno a sentire le parole di Thiago Motta, alla vigilia della sfida con l'Udinese: "Non è mai esistita una squadra che ha vinto il campionato dopo dieci giornate - ha sottolineato il tecnico dei bianconeri commentando il bilancio parziale della squadra -. Se credo alla rimonta? Noi dobbiamo pensare solo all'Udinese, miglioriamo ogni aspetto del gioco, che non è solo individuale ma collettivo. Tutti dobbiamo fare qualcosa in più e soprattutto meglio, per se stessi e per la squadra. Tutti noi dobbiamo fare meglio, io per primo, perché mi metto sempre in prima fila".