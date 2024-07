Francesco Calvo, managing director revenue & football development della Juventus, vede di buon occhio il crescente interesse di investitori stranieri, soprattutto statunitensi, verso il nostro calcio: "È una tendenza che permette al sistema Italia di aumentare gli investimenti infrastrutturali - ha detto a Forbes Italia -. Lo stiamo vedendo, per esempio, con il Viola Park della Fiorentina, o con i progetti degli stadi del Bologna e della Roma. L’industria dello sport in Europa è ancora molto frammentata, perché è più concentrata sui risultati sportivi che sul business. Di conseguenza, c’è più possibilità di scovare opportunità di investimento rispetto agli Usa, dove le cifre in ballo sono ormai da capogiro”.

Nel corso della chiacchierata, Calvo ha parlato anche della novità portata dal Mundial de Clubes, il torneo che si disputerà per la prima volta nella storia nell'estate 2025, con la Juve tra le 32 partecipanti: "È una grande opportunità per noi, ma parlare adesso di cifre è impossibile. Ci sono stime di ricavi e di costi, ma ancora non si sa nulla sulla redistribuzione".