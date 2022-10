Cosa intende risolvere la situazione con le cattive? "Quello è un modo di dire. In questo momento bisogna tirare fuori qualcosa in più, senza pensare che bisogna stravolgere il mondo. Come cuore, come passione serve qualcosa di diverso. Le due partite avevano illuso un po' tutti, questo è un percorso che va fatto giorno dopo giorno mettendosi sempre in discussione".

In quella famosa partita con l’Olympiacos inventò qualcosa. Può succedere lo stesso domani? “Domani bisogna fare una partita compatta. Dobbiamo ridurre al minimo gli errori in questo momento qui. La partita di Milano è stata simile a quella col Benfica. In questo momento la cosa più facile da fare e redditizia è avere più compattezza”.

Intervenuto in conferenza stampa prima del match con il Maccabi Haifa, Massimiliano Allegri ha commentato anche l'avvio stentato della sua Juventus in questa stagione. Ecco le considerazioni del tecnico bianconero riportate da TMW .

Non c'è il rischio che la squadra sottovaluti la partita di domani?

"Più che la pressione bisogna essere consci dell'importanza della partita. Le gare vanno vinte sul campo, prima le giocano e vincono tutti ma vanno vinte sul campo. Tutte le squadre hanno delle qualità, soprattutto non dobbiamo dare dei vantaggi".

Ha avuto la percezione che il gruppo sia solido dal punto di vista psicologico per una gara così importante?

"Assolutamente sì".

Si aspettava più personalità?

"Credo faccia parte del percorso di crescita. Non vuol dire che sia un albi, perché non bisogna averne. Serve il cuore, la passione. Poi succede che ci siano degli errori. Capisco che dall'esterno sembri facile, ma non è così. Noi mettiamo tutto l'amore e la passione per riportare la Juventus nei posti che le competono. Per raggiungere gli obiettivi bisogna fare molto di più, riacquistare l'autostima".

Chiesa può essere convocato per il derby?

"No ha fatto due allenamenti con noi, è ancora indietro. Domani va ad allenarsi coi ragazzi per non tenerlo fermo, deve riacquistare la fiducia nei movimenti in campo. Però sta bene".

La sensazione è che la squadra stia sottoperformando.

"Quello che ho chiesto ai ragazzi è essere più compatti e andare a eliminare gli errori che si fanno durante la partita".