"Se ho paura che si allunghi il distacco dall'Inter dopo questa giornata? Le squadre che puntano al vertice come la Juve devono sapere convivere con la pressione addosso. Domani comunque non finisce il campionato, è ancora lunga. Ecco perché ho detto che l'obiettivo numero uno è arrivare sopra i 38 punti fatti nel girone d'andata dello scorso campionato. Bisogna ancora fare tanto perché ci sono due scontri diretti e tre gare in trasferta. Poi vedremo dove arriveremo, l'importante è mantenere l'equilibrio". Lo ha detto Massimiliano Allegri, inquadrando in conferenza stampa la supersfida di domani contro i campioni d'Italia del Napoli che vale molto in ottica corsa scudetto.

Parlando nello specifico dell'avversario di domani, Allegri ha aggiunto: "L'anno scorso a Napoli prendemmo una brutta batosta, prendemmo il terzo gol su angolo con Locatelli mezzo moribondo in campo. Il valore del Napoli è importante anche quest'anno, l'ha dimostrato con l'Inter"