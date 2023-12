In caso di sconfitta a Torino stasera, contro la Juve, il Napoli verrebbe praticamente estromesso dalla lotta scudetto dopo appena quindici giornate di campionato. Una sentenza quasi definitiva, ma non per Massimiliano Allegri: "E' troppo lungo il campionato, ci sono tantissimi punti in palio - le parole del tecnico dei bianconeri a DAZN -. In questo momento bisogna pensare a fare una bella partita e portare il risultato a casa perché ci consentirebbe di mantenere il vantaggio o incrementarlo su di loro. Scontri diretti? Pesano, ma le seconde dodici del campionato hanno fatto 17 punti in più dell'anno scorso".