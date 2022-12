"Sono situazioni che si rinnovano, di fronte alle quali bisogna in primo luogo mantenere un’attenzione attiva di vigilanza, perché ci sono degli organismi sportivi e anche la giustizia ordinaria che devono intervenire prima del sottoscritto”. Lo ha detto Andrea Abodi , Ministro dello sport, sul tema dell’inchiesta che riguarda la Juventus, parlando a a margine dei festeggiamenti per i 60 anni dalla nascita dell'Unione Nazionale delle Pro Loco.

"Ho la responsabilità di contribuire a non abbassare l’attenzione - ha aggiunto -. Sono temi che devono essere risolti a livello sistemico, c’è la volontà di non mettere la polvere sotto il tappeto e di non volersi distrarre voltandosi dall’altra parte, i problemi vanno affrontati senza avere un approccio giustizialista e superficiale, ma andando in profondità e cercando di capire, affidando a ognuno le proprie responsabilità, come si possa ridare credibilità a un sistema che vive di credibilità. Vero che vive di passione, ma senza credibilità la passione si spegne".