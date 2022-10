Si è chiuso sull'1-1 il lunch match della nona giornata del campionato di Serie A: all'Olimpico-Grande Torino, la formazione granata di Ivan Juric riesce a strappare un punto all'Empoli in un match frizzante dai risvolti singolari. Il Torino domina per tutto il primo tempo ma non riesce a sfondare e quando la fa viene fermato dal VAR che annulla due reti ai padroni di casa, anzi a inizio ripresa viene sorpreso dalla squadra toscana che si porta in vantaggio con una splendida rovesciata di Mattia Destro che punisce un Vanja Milinkovic-Savic non irreprensibile. L'assalto torinista si fa poi più intenso ma senza particolari problemi per Guglielmo Vicario finché Matteo Paro, sostituto del tecnico croato, non si gioca la carta Yann Karamoh. Proprio l'ex Inter si inventa la giocata che fa la differenza e che porta il Toro al pari: cross deviato da Vicario a terra, recupera Sebastiano Luperto che però colpisce col suo rilancio Sasa Lukic sullo stomaco, deviazione che si infila beffarda in porta. Con questo punto, il Torino aggancia la Juventus in classifica con all'orizzonte proprio il derby coi bianconeri.