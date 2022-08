Vittoria per 7-1 del Milan nell'allenamento congiunto andato in scena oggi a Milanello con la Pergolettese. Tripletta nei primi 26 minuti per l'ultimo acquisto De Ketelaere (una firma su rigore), doppietta per Lazetic e un gol a testa per gli altri neo arrivati Adli e Pobega. Dopo il 6-1 rifilato ieri al Vicenza, i rossoneri di Pioli chiudono il precampionato con un'altra goleada in vista dell'esordio in Serie A sabato prossimo a San Siro contro l'Udinese.