Una notizia terribile ha colpito in queste ore il Lecce, scosso per la morte improvvisa di Graziano Fiorita, fisioterapista del club da oltre vent’anni, che si trovava con la squadra nel ritiro di Coccaglio per la vigilia della sfida con l'Atalanta. Gara che non si disputerà domani, come comunicato dalla società salentina.

"In questo momento di dolore profondo e di totale incredulità, nel quale ogni parola sarebbe superflua, il club può solo stringersi intorno alla moglie Azzurra ed ai figli Carolina, Davide, Nicolò e Riccardo, alla mamma Francesca ed ai familiari tutti", si legge nella nota pubblicata dal Lecce.