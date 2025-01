Altro appuntamento di lusso per il Como, atteso domani dalla trasferta di Roma per sfidare la Lazio. Parlando con la stampa alla vigilia del match, Cesc Fabregas inquadra la gara offrendo un parallelismo con la trasferta di Milano contro l'Inter: "Andare all'Olimpico mette sempre una pressione extra. Vogliamo andarci con coraggio, giocando come abbiamo fatto a Napoli, a Torino e a San Siro contro l'Inter. Questa deve essere sempre la nostra identità: andare a provare a vincere tutte le partite".