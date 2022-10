L'unico match in programma alle 15 di questa domenica di campionato va in scena al Dall'Ara, dove il Bologna risolve la pratica Lecce in un tempo portando a casa tre punti pesanti che muovono la classifica. Dopo il vantaggio firmato dal dischetto dal solito Arnautovic dopo 13', al 34' arriva il definito 2-0 di Ferguson che chiude la gara.