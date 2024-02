Salta un'altra panchina in Serie A. Come riportato da Sky Sport, il Sassuolo ha deciso di esonerare Alessio Dionisi, vista la delicata situazione di classifica della formazione neroverde che ora rischia seriamente la retrocessione. Decisiva l'ultima sconfitta subita oggi contro l'Empoli. Sarà dunque una lunga notte, quella che attende il club, per la ricerca del sostituto.