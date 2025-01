Dopo la brutta notizia dell'infortunio di Lookman che fa da apripista alla trasferta di Barcellona, l'Atalanta tenta di correre immediatamente ai ripari e la dirigenza orobica mette in cantiere un innesto da fornire a Gasperini che possa far fronte all'assenza del nigeriano. L'ex Leicester dovrebbe restare fuori almeno tre settimane, non tantissimo se non fosse che si tratta di un periodo rovente tra campionato ed Europa.

Motivo che avrebbe spinto, secondo quanto riferisce Sportitalia, la Dea a rituffarsi sul mercato puntando due nomi in particolare: Giacomo Raspadori del Napoli e Daniel Maldini del Monza, giocatore accostato nelle settimane passate anche alle cronache di mercato nerazzurre.

