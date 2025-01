Il Napoli recupera un pezzo fondamentale del suo scacchiere nel periodo più intenso della stagione, quello che tra un mesetto culminerà con lo scontro di altissima classifica con l'Inter che vale un bel pezzo di scudetto. Come riporta Gazzetta.it, dopo 45 giorni di stop, Alessandro Buongiorno è pronto a tornare tra i convocati per la sfida con la Roma, anche se si accomoderà solo in panchina.

Più lunghi, invece, i tempi di Mathias Olivera, che si è fermato venerdì scorso, in allenamento, per una lesione distrattiva del muscolo soleo della gamba sinistra. Un problema che il giocatore uruguaiano vuole risolvere in tempo proprio per la sfida del Maradona contro i campioni d'Italia.