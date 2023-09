Cristiano Ronaldo fa ufficialmente causa alla Juventus. L'obiettivo di CR7 è di recuperare gli emolumenti lasciati in sospeso nel periodo del Covid, nel suo caso 19,9 milioni di euro netti. "Dopo aver chiesto gli atti alla Procura di Torino (come Dybala, che però ha trovato un accordo col club per incassare i suoi circa 3 milioni di stipendi arretrati) CR7 ha deciso di agire per vie legali: in buona sostanza, il calciatore - ora in impegnato nella Saudi Pro League, in Arabia Saudita - vuole incassare i soldi che accettò di non prendere subito in occasione del lockdown", scrive Gazzetta.it.