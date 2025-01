Un punto sudatissimo per l'Atalanta di Gian Piero Gasperini, che esce dalla Bluenergy Arena di Udine con uno 0-0 dove però a meritare abbondantemente la vittoria è l'Udinese di Kosta Runjaic, che soprattutto nel primo tempo chiude letteralmente all'angolo gli orobici, salvati dalle magistrali parate di Marco Carnesecchi e sul finire della frazione anche da palo e traversa che negano la rete ad Alexis Sanchez. La Dea fa qualcosa di meglio nella ripresa e nel finale può centrare il gol della beffa con l'ex Lazar Samardzic ma il portiere friulano Razvan Sava è attento. Male comunque i nerazzurri, probabilmente alla peggior performance stagionale in campionato.

Grande vittoria, invece, per il Lecce in casa dell'Empoli: i giallorossi fanno la voce grossa al Castellani imponendosi col punteggio di 3-1. Mattatore dell'incontro è Nikola Krstovic, autore di una doppietta dopo il vantaggio iniziale di Tete Morente. Inutile la rete di Liberato Cacace per i toscani.