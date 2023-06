Nove mesi di stop: questo il terribile esito incassato da Tammy Abraham dopo l'infortunio subito ieri al ginocchio sinistro. Secondo le indiscrezioni raccolte dal Corriere dello Sport, il crac si è rivelato ancor più grave del previsto: non solo lesione al legamento crociato anteriore, ma anche altro causato da quel movimento innaturale al 65' del match di ieri con lo Spezia.

"Abraham sarà costretto a sottoporsi ad un'operazione che lo terrà lontano dal campo per molto tempo. Secondo le prime indiscrezioni si parla di ben nove mesi di stop, con l'ex Chelsea che resterebbe fuori fino agli inizi di marzo 2024. Una bruttissima notizia per il giocatore e per il club, che potrebbe essere costretto ad intervenire sul mercato", si legge sul sito del quotidiano romano.