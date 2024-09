Basta un tempo di gioco per fare di Albert Gudmundsson l'eroe di Firenze e della Fiorentina. Il giocatore islandese fa il suo debutto con la maglia viola entrando nella rivoluzione decisa da Raffaele Palladino col cambio di modulo dopo aver visto la Lazio chiudere la prima frazione di gioco avanti per 1-0 grazie al gol di Mario Gila trovato nei minuti finali. Appena entra in campo, l'islandese si procura un calcio di rigore da lui trasformato, per poi concedere il bis al 90esimo sempre dagli undici metri dopo aver strappato la battuta a Moise Kean e spiazzato Ivan Provedel con un'altra realizzazione implacabile.

La Fiorentina ottiene così un successo che le permette di spezzare l'incantesimo: è la prima vittoria in campionato per gli uomini di Palladino, tre punti che potranno certamente corroborare tutto l'ambiente gigliato.