Nehuen Perez è stato squalificato per due giornate dal Giudice sportivo, Gerardo Mastrandrea, dopo il calcione gratuito rifilato a Pasquale Mazzocchi in Udinese-Salernitana per fermarne la ripartenza. Il giocatore dei friulani non è l'unico che dovrà saltare la prossima gara di campionato: Sebastiano Luperto, Riccardo Orsolini e l'allenatore dell'Empoli Paolo Zanetti sono stati fermati per un turno. Nulla da segnalare in chiave Inter.