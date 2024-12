Intervistato da Relevo, il difensore della Lazio, Mario Gila, è tornato anche sulla rovinosa sconfitta per 0-6 contro l'Inter in cui lui è dovuto uscire per infortunio sullo 0-0: "Il risultato contro l'Inter mi è sembrato esagerato, ma sono stati bravi loro. Noi dovremo lavorare per far sì che queste cose non succedano più. Peccato perché con quei tre punti saremmo stati ancora più in alto".