Il Venezia gioca, il Lecce vince. E regala al suo nuovo allenatore Marco Giampaolo, che tornava ad allenare in Serie A dopo oltre 700 giorni, la prima gioia alla guida dei salentini. L'ultimo match della 13esima giornata si chiude con la vittoria dei salentini per 1-0, un successo frutto di un vero e proprio blitz della formazione giallorossa che dopo aver resistito per 70 minuti agli assalti continui dei lagunari, trascinati da un Gaetano Oristanio che crea tantissimo ma non riesce mai a trovare il guizzo vincente, colpisce con una bella azione culminata con un tracciante di Antonino Gallo per Dorgu che in diagonale insacca alle spalle di Filip Stankovic.

Il Lecce trova così il suo primo gol in trasferta in questa stagione, un gol che gli permette di arrivare a quota 12 in classifica, superando Cagliari, Genoa e Como. Venezia che rimane malinconicamente ultimo in classifica a quota otto.