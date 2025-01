Le ultime voci vogliono Mario Balotelli lontano dal Genoa già a gennaio, nonostante il recente sbarco in Liguria. Patrick Vieira, allenatore del Grifone ed ex compagno di SuperMario ai tempi dell'Inter, conferma però l'impegno dell'attaccante sotto la sua gestione: "L'atteggiamento di Mario è sempre stato positivo, ma è importante pensare alla squadra - dice in conferenza stampa -. Il nostro obiettivo è restare in Serie A. Il noi è più importante del singolo, vale per me come per Mario. Sul mercato sono contento di questo gruppo, poi vedremo cosa accadrà. Il mio focus è vincere e prendere punti".