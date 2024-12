È un Gian Piero Gasperini chiaramente soddisfatto quello che si presenta ai microfoni di Sky Sport dopo la nona vittoria di fila centrata dalla sua Atalanta: "Per noi è una grande vittoria arrivata contro una squadra che ha giocatori molto forti - dice il tecnico della Dea, commentando il successo sul Milan -. L'abbiamo vinta in modo strameritato, con tutti i numeri a nostro favore. La partita è stata difficile, ma credo che la vittoria ci stia tutta".

L'allenatore nerazzurro replica poi alle parole di Paulo Fonseca, che poco prima aveva parlato di partita indirizzata dall'arbitro a favore dell'Atalanta: "C'è il tentativo di parlare di altro e non della partita. Io non ho avuto questa sensazione, il gol di De Ketelaere è stato splendido: è andato altissimo. Non ricordo altri episodi contestati, se non qualche rimessa laterale. Io sono straconvinto che abbiamo meritato la vittoria e siamo anche molto felici di questo".

Sul sogno scudetto e il coro 'Vinceremo il tricolor' dei tifosi dell'Atalanta: "Io credo che a Bergamo non sia mai successo dopo 15 partite e quindi bisogna lasciarlo cantare. Non ci siamo mai trovati primi in classifica dopo tante partite e lasciamoglielo cantare. Poi la gente qui a Bergamo ha molto i piedi per terra: siamo lì, c'è festa, se tra venti partite saremo ancora lì avrebbe un senso ma così è solo una manifestazione di gioco e anche giustificata".