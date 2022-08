Adriano Galliani allontana l'impegno politico. Intercettato da Adnkronos, l'amministratore delegato del Monza ha fatto sapere di essere concentrato solamente sul calcio e sulla prima stagione in Serie A del club brianzolo: "Non mi candido - la conferma di Galliani - voglio dedicarmi completamente al Monza in Serie A", ha concluso.