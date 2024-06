Nel corso del suo intervento in conferenza stampa al Viola Park, Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ha ripensato alle strategie di mercato adottate dal club gigliato lo scorso mese di gennaio, quando si parlò anche di un tentativo andato a vuoto per Valentin Carboni: "Ne avevamo puntato fortemente uno, è stata una trattativa lunghissima - ha ricordato -. L'accordo economico era quasi in dirittura d'arrivo, poi non ci è stato più venduto. Stiamo parlando di Gudmundsson, ovviamente. Gli altri non so, comprare per comprare non era una strategia. Abbiamo poi preso Belotti e Faraoni, che ringrazio pubblicamente. Oltre che bravi calciatori si sono dimostrati grandi uomini. Ce ne piacevano due, da morire: uno era Gudmundsson e lo abbiamo detto, l'altro era Zaccagni per il quale però era praticamente impossibile anche far partire una trattativa".