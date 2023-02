Nel corso della lunga intervista concessa ai microfoni di Radio Bruno, il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha affrontato anche il discorso relativo ai bilanci e alle problematiche finanziarie dei club di calcio: "Ognuno deve presentare la sua liquidità - ha esordito -, ma io non ho mai visto quella delle altre squadre. Questo falsa. Se una squadra vince il campionato e poi vende per mettersi in regolare, non è giusto.